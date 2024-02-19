Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:27

Güncelleme: 19.02.2024 - 18:52

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Maltepe, Bağdat Caddesi’ndeki şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde elektrik panosunda yangın çıktı. Konteynerden dumanların yükseldiğini gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, konteynerde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.