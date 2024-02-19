Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Maltepe’de işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Maltepe, Bağdat Caddesi’ndeki şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde elektrik panosunda yangın çıktı. Konteynerden dumanların yükseldiğini gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, konteynerde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- İYİ Parti'de kritik istifa
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!