Kadıköy'de dev dalgalar sahile taştı
Kadıköy'de şiddetli lodos nedeniyle metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Yaşanan lodos nedeniyle su baskınları meydana geldi.
İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos Kadıköy Kalamış'ta dev dalgalar oluşturdu. Metrelerce boya ulaşan dalgalar kıyıya vurarak sahil kısmında su birikintileri oluşturdu. Yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar ise zorluk yaşadı. Bir motosikletli de yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı. Kadıköy Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda motosiklet battığı yerden çıkarıldı.
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