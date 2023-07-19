Bisikletlilerden 'Doğanay Güzelgün' eylemi: 'Trafik terörüne dur de!'

Yayınlanma: 19.07.2023 - 21:09

Güncelleme: 19.07.2023 - 21:09

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçan otomobil sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün için ve trafik terörüne dur demek için, Bostancı'da miting düzenlendi.

'KATİLİN YAKALANMASINI İSTİYORUZ'

Düzenlenen mitinge yüzlerce bisikletli katıldı. Yapılan basın açıklamasında bisiklet camiasından olan Tufan Sağnak "Hiçbir hayat diğerinden daha değersiz değildir. Gerekli önlemler alınmazsa bu ölümler devam edecek. Katilin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

'EĞİTİMSİZLİK YÜZÜNDEN...'

Doğanay Güzelgün için 1 dakikalık saygı duruşunda duruldu. Basın açıklamasından sonra bisikletliler kazanın meydana geldiği yere doğru pedal çevirdiler. Dolunay Bisiklet Kulübü Başkanı Erdinç Öztürk, "Bugün bir dostumuzu kaybettik belki eğitimsizlik yüzünden yarın başka dostumuzu kaybedeceğiz. Trafik eğitiminin üniversiteye kadar verilmesi gerekiyor" dedi.