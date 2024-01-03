Kadıköy'de 'hatalı dönüş' kazası!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:36

Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde, saat 06.30 sıralarında, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yasak olan yerden dönüş yapmak isteyen servis minibüsü çarpmamak için manevra yaptı.

Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, düşerek yola savruldu.

Motosikletli kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı araç kamerası tarafından görüntülendi.