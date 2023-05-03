Kadıköy'de katledilen müzisyenin röportajı ortaya çıktı: 'Sonumuz cezaevi de olsa yine söyleyeceğim'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:56

Güncelleme: 03.05.2023 - 18:14

Kadıköy Rıhtım'da şarkı söyleyen 30 yaşındaki sokak müzisyeni Cihan Aymaz, istediği türküyü çalmadığı kişinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encu, Aymaz'ın bir sokak röportajında konuştuğu anları paylaştı.

"SONUMUZ CEZAEVİ OLSA DA..."

Caymaz sokak röportajında, seslendirdiği bir şarkıdan dolayı Maltepe'de ifadeye çağrıldığını söyleyerek, "Sonumuz cezaevi de olsa yine söyleyeceğim" diyor.

Dün Kadıköy rıhtımda katledilen Cihan Aymaz! pic.twitter.com/o3AWp2e6EZ — Ferhat Encu (@FerhatEncu) May 3, 2023

NE OLMUŞTU?

Kadıköy rıhtımında saat 19.00 sıralarında 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu.

Bu sırada Mehmet Caymaz, Aymaz’dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden yaraladı.

Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz’a ilk müdahale çevredeki yurttaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Denize atlayan saldırgan Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı.

Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.