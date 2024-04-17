Kadıköy'de 'laf atma' cinayetinde karar

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:51

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:54

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kumsal Şallı cezaevinden getirildi. Müşteki anne Oğulgözel Atakov, tanık Simge Tuğcu ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

"OLAY GERÇEKTEN KAZA"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Kumsal Şallı, "Bu olay gerçekten bir kaza. Ölen kişiyi tanımam etmem. Kendi halimde oturuyordum. Kafaları güzeldi. Laf atmadım. İkisinin kafası güzeldi. Bana bakıyordu. Neden bakıyor diye şüpheye düştüm. Gözlerim de bozuk anlayamadım. 20 dakika ilerledi sonra bana doğru geri geldi. 'Kız arkadaşıma mı bakıyordun' dedi ve saldırmaya başladı. Yanımda çakı vardı. Kız arkadaşı 'aşkım yeter bırak adamı' dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Kan falan görmedim. Öldüğünden ertesi gün haberim oldu çok şaşırdım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

"YERDEYKEN DAVUT'U BIÇAKLADI"

Atakov'un kız arkadaşı Simge Tuğcu, "Davut ile caddede yürüyorduk. Şahsın yanından geçerken göz göze geldik, bize laf etti. Davut geri dönüp 'haddini bil' dedi. Şahıs yine laf etti. Davut geri döndü. Aralarında itiş kakış oldu. Yerdeyken Davut'u bıçakladı. Şahıs yerden kalkarken bıçağı elinde gördüm. Sonra şahıs kaçtı. Davut bana doğru gelirken üzeri kan olmuştu" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMU ÖLDÜRDÜĞÜ GÜN BENİ DE ÖLDÜRDÜ"

Duruşmada söz verilen anne Oğulgözel Atakov, "Ben bir anneyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum namusunu korurken onu öldürüyor. Oğlumu öldürdüğü gün beni de öldürdü. Çocuğumun kimseye zararı yoktu. Oğlumun düğün konvoyunu düşünürken cenaze konvoyuyla defnettim" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Kumsal Şallı'nın 'Kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmadan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Kumsal Şallı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesi'nde 14 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda Davut Atakov, yolda kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında yapılan araştırmada çiftin yolda yürüdüğü sırada bir erkeğin laf attığını, bu nedenle çıkan kavgada Davut Atakov'un kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Şüpheli Ali Kumsal Şallı olay sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.