Afyonkarahisar’da korkunç cinayet: Dövdüler, gasbettiler, çarşafla boğdular!

Afyonkarahisar’da 4 genç tarafından darbedilip yüzükleri ve parası gasp edildikten sonra çarşafla boğulan 51 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 12:29
Afyonkarahisar’da korkunç cinayet: Dövdüler, gasbettiler, çarşafla boğdular!
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Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle’de, Hasan Açıkgöz’ün evinin bahçesindeki kanepede kanlar içinde yattığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sağlık durumu ciddi olan Açıkgöz için bölgeye 112 Acil servis ekibi istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Açıkgöz’ü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak Açıkgöz burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamanı yitirdi.

Açıkgöz’ün ölmeden önce polise, ismini Turgut olarak bildiği şahsın yanında bulunan 3-4 kişi ile kendisini odada bulunan çarşaf ile ağzını kapatarak darp ettiklerini, parmağındaki yüzükleri ve parasını zorla çıkarıp aldıklarını söylediği öğrenildi.

ZANLILAR UŞAK’TA GÖZALTINA ALINDI

Açıkgöz’ün verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede şahısların kaçtıkları aracın plakasını belirleyerek peşlerine düştü. Söz konusu araç ardından Uşak’ta durdurularak içerisinde bulunan T.K. (27), M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın da çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.


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