Patnos’ta kadın cinayeti: Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Ağrı’nın Patnos ilçesinde eşiyle tartışan erkek, önce eşini sonra da kayınvalidesini bıçaklayarak dehşet saçtı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:22
Patnos’ta kadın cinayeti: Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
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Edinilen bilgiye göre, Patnos’a bağlı Çukurbağ (Kokın) köyünde meydana gelen olayda Savaş İ. isimli erkek, eşi Esma İ.’yi bıçaklayarak öldürürken araya girmeye çalışan kayınvalidesini ise ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonucunda Esma İ.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği ve araya giren annesinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Savaş İ., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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