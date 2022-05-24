Kadıköy'de muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı

24 Mayıs 2022 Salı, 09:09

Geçen günlerde çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı. Emniyet ekiplerinin başlatmış olduğu geniş çaplı çalışma sonrası cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Diş hekimi Şeyma Biran’ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Z.E’nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Mayıs Cumartesi saat 00.45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran'dan (64) haber alamadı, karakola ihbarda bulundu.

İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

VÜCUDUNDA BIÇAK DARBELERİNE RASTLANDI

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda, kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, Biran'ın yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Şeyma Biran'ın cenazesinin yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.