Kadıköy'de esrarengiz cinayet: Diş hekimi muayenehanesinde ölü bulundu
İstanbul Kadıköy’de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan yaşlı kadın, kanlar içinde ölü bulundu. kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit edilirken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, saat 00:45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran(64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu.
İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
VÜCUDUNDA BIÇAR DARBELERİNE RASTLANDI
Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda, kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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