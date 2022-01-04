Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı
Kadıköy’de eşiyle tartışan kadın, önce eşini bıçakladı sonra kızını rehin aldı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen kadın, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Kadıköy’de Caferağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle tartışan kadın kocasını bıçakladı. Daha sonra apartmanın girişine gelerek kızını boğazına bıçak dayayıp rehin aldı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kocanın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde tüm bulgular araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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