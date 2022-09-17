Kadıköy'de trafik kavgası: Peşinden koştu, defalarca camı yumrukladı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:23

Kadıköy D-100 Karayolu yan yolda, 16 Eylül Cuma günü saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre, iki sürücü trafikte uzun süre birbiriyle yol verme kavgası yaşadı. Sürücülerden biri aracından inip, koşarak diğer aracın yanına geldi.

KAMERAYA YANSIDI

Öfkeli sürücü hafif ticari aracın camlarına vururken diğer sürücü ise olay yerinden ayrıldı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.