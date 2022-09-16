Haftanın son iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

16 Eylül 2022 Cuma, 08:55

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Polis Akademisi Kavşağı 12-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı-Kandıra Kavşağı İstanbul-Ankara istikametinde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar hafta içi her gün saat 22.00-06.00'da yapılıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe Kavşağı-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken ulaşım 2. ve 3. şeritten veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşıma Toprakkale il yolundan izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Trabzon Maçka yolunun 25. kilometrelerinde tünelde yapılacak elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması sebebiyle saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip Kavşağı-Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya il sınırı-Kütahya yolunun 42-43. kilometrelerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.