Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

15 Eylül 2022 Perşembe, 08:20

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde DSİ Koruma Köprüsü'nün genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler diğer istikametlere yönlendirilecek.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle Ankara yönünde ulaşım servis şeridinden devam ediyor.

Karacasu-Tavas yolunun 3-6. kilometrelerinde Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 34-38. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometrelerindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüpte ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.