Kadıköy’de yardım sesleri harekete geçirdi: Evde baygın halde bulundu

Kadıköy’de bir evden gelen yardım seslerinin ardından pencereden giren itfaiye ekipleri, yerde yarı baygın halde buldukları 50 yaşındaki adamı hastaneye kaldırdı.

Kadıköy’de yardım sesleri harekete geçirdi: Evde baygın halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:33

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın birinci katında yalnız yaşayan 50 yaşındaki A.Y.G.’den gelen yardım sesleri, komşularını endişelendirdi. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiği olay üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kapı açılmadığı için itfaiye ekipleri merdivenle pencereden eve girdi. Evin içinde A.Y.G.’yi yerde yarı baygın halde bulan ekipler, sağlık durumunu kontrol etti ve ilk müdahaleyi yaptı. Ardından A.Y.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, A.Y.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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