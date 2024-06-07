'Kadın alkollüydü' savunması yapan sanığın istinaf başvurusu reddedildi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:34

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:34

Ankara’da geçtiğimiz Kasım ayında metro çıkışı eve giderken H.K. isimli kadını cinsel saldırıya maruz bırakan ve daha önce de bir kadını apartman dairesi boşluğunda taciz eden Tolga Katar'a "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Sanık Katar'a verilen cezada indirim uygulanmazken erteleme de yapılmadı. Sanık avukatı, 11 Mart’ta Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararını istinafa taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi 27’nci Ceza Dairesi, 30 Nisan’da oybirliği ile verdiği kararda istinaf başvurusunu reddetti. 27’nci Ceza Dairesi, incelenen dosya içeriğine göre hükümde usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu kanaatine vardığını belirterek istinaf başvurusunu esastan reddetti.

NE OLMUŞTU

Ankara’da 18 Kasım 2023’te metro çıkışından yürüyerek evine giden 24 yaşındaki H.K. isimli kadını takip ettikten sonra yaklaşarak Tolga Katar "Askeriye ne tarafta?" diye sordu. Tam olarak bilmediğini ve markete sorabileceğini söyleyip yürümeye devam eden H.K.’nin arkasından yaklaşan Ankara'da bir işletme sahibi olan Tolga Katar cinsel saldırıda bulundu. Sanık ifadesinde kendisini "Galiba bir bayan şahıs alkollüydü. Birden bağırmaya başladı. Ben de olay yerinden kaçarak uzaklaştım. Korktum. İddia edildiği gibi ben bu kadına dokunmadım. Yolda yürümekte iken ayağım kaydı ve dengemi kaybettim. Yere düştüm. Önümde müşteki H.K. isimli kişi yürüyordu. Bu kişi galiba benim kendisine bir şey yapacağımı düşündü ve 'yardım edin taciz ediyorlar' diye bağırdı" diyerek savunmuştu. Ancak soruşturma kapsamında kayıtlara giren görüntü izleme tutanağında sanık Katar'ın cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

Mahkeme, TCK Madde 102/1 2. Fıkradan "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" nedeniyle sanığın suçun işleniş biçimi dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılıp 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın suç işlemeye meyilli olumsuz kişiliği dikkate alınarak TCK madde 62'deki takdiri indirim nedenleri ve erteleme uygulanmazken TCK madde 53 uyarınca da hak yoksunluklarının uygulanmasına karar verildi.

GEREKÇELİ KARAR: SANIĞIN SUÇ İŞLEMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİ KANAATİ HASIL OLDU

İlk derece mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, "Sanığın işlediği suçun mahiyeti, suçu işleme şekli ve suçu işlediği yer itibariyle belirlenen kişilik özellikleri göz önüne alınarak suç işlemekten çekinmeyeceği kanaati hasıl olmakla hakkında TCK'nın 62. maddesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına ve sanık hakkında uygulanan sonuç ceza miktarı itibarıyla yasal imkansızlık bulunduğundan hakkında CMK’nın 231, TCK’nın 50 ve 51.maddeleri hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına" değerlendirmeleri yapıldı.