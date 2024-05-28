Kadın avukattan Rus turiste taciz suçlaması

Antalya Kemer'de 7 aylık hamile avukat B.Ç.Y., Rus turist S.V. hakkında taciz ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:45
Kadın avukattan Rus turiste taciz suçlaması
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Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük'te bulunan beş yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat 7 aylık hamile B.Ç.Y., Rus turist S.V. hakkında taciz ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

Avukat B.Ç.Y. ifadesinde, 26 Mayıs Pazar günü saat 21.00 sıralarında kayınvalidesi ile gösteriyi izlemek için lobiye gittiklerini, kayınvalidesinin bir masa tutup eşyalarını bıraktığını, sandalye almaya gittiği sırada S.V.'nin bu masaya oturduğunu söyledi.

Kayınvalidesi el işareti yaparak masanın kendilerine ait olduğunu söylemeye çalıştığı sırada S.V.'nin kayınvalidesini elleriyle ittirdiğini kaydeden B.Ç.Y., “Ben de olayın ne olduğunu anlamak üzere yaklaştım. Masanın bize ait olduğunu İngilizce söyledim. Bu esnada 7 aylık hamile olduğumu görür şekilde S.V. isimli şahıs beni elleriyle itti. Ardından kendisi ön tarafa oturdu.

Şahsın çocuğu olmadığı halde çocuk gösterisi izlemeye geldiğini gördüm. Şahıs bize yakın bir mesafede oturduğu esnada arkasını dönerek bana Rusça bağırarak, kayınvalideme orta parmak işareti yaptı. Rusça hakaret ettiğini düşünüyorum fakat Rusça bilmemem sebebiyle ne dediğini anlamadım. Ardından bana dönerek ardı ardına öpücük attı. Sonrasında ben kendisini uyarmak amacıyla bağırdım. Ardından olay yerinde bulunan S.A. isimli şahıs karnımı gösterir şekilde, 'Hamile bir kadına nasıl öpücük atarsın?' dedi. Bağırmamızın ardından birkaç adım bize yaklaştı, güvenlik geldi ve şahsı götürdüler" dedi.

Kendisini ittiği için kasten yaralamaya teşebbüs, öpücük atmak suretiyle de taciz ettiği için S.V. hakkında şikayetçi olduğunu belirten B.Ç.Y., Rus turistin sınır dışı edilmesini de istedi. Şikayet üzerine jandarma karakolunda ifade veren Rus S.V. ise suçlamaları kabul etmedi.

 


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