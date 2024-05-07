MSB: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:57
MSB: Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" denildi. 


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