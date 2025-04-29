Kadın başkanlardan şiddete karşı mesaj: Birlikte güçlüyüz

Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:58

Güncelleme: 29.04.2025 - 22:51

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği “Birlikte Güçlüyüz” panelinde bir araya gelen kadın belediye başkanları, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı kararlılık mesajı verdi. Yerel yönetimlerden medyaya, mahallelerden kamuya uzanan dayanışma çağrısıyla şiddetle mücadelede topyekûn seferberlik vurgusu yapıldı.

İGC Başkanı Dilek Gappi’nin ev sahipliğinde Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Sanat Kafe’de gerçekleşen Panele; İGC Önceki Dönem Başkanı Misket Dikmen, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Ege Kadın Buluşmaları Platformu Genel Sekreteri Şengül Baysak, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği Kurucu Üyesi Huriye Serter, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Öztezel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sultan Tut, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gazeteciler katılım sağladı.

GAPPİ: BİR, SIFIRDAN BÜYÜKTÜR

Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, projenin gelişim süreci ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu bir rüyaydı ve biz bu rüyaya Tülin Hanım ile başladık” diyen Gappi, medyada kullanılan dilin şiddeti körüklemesini engellemek amacıyla önce gazetecilere yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi. Ardından çalışmaları mahalle ölçeğine taşıdıklarını belirten Gappi, “Türkiye’de ilk defa şiddet haritaları oluşturmaya çalıştık. Şiddetin en yoğun yaşandığı mahalleleri tespit ettik, bu mahallelerin kanaat önderleriyle bir araya geldik” dedi.

MUHTARLAR ŞİDDETLE MÜCADELEDE ROL ÜSTLENECEK

Projede muhtarların merkezi bir rol oynayacağını vurgulayan Gappi, “İzmir’de ilk kez muhtarlar şiddete karşı kendi timlerini kurdu. Kimin şiddet gördüğünü, aile yapısını en iyi bilen kişiler muhtarlardır. Biz bu projeyi birinci olarak muhtarlarımıza emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gappi, şiddet mağdurlarının muhtarlara başvurması durumunda, yerel yönetimlerin bu talepleri ciddiyetle değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Ancak mücadelenin yalnızca yerel yönetimlerle sınırlı kalamayacağını belirten Gappi, “Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, iş dünyası ve elbette medya da bu sürece dahil olmalı” dedi.

“DAHA FAZLA ÖLÜM HABERİ VERMEK İSTEMİYORUZ”

Medyanın bu süreçte kritik bir sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Gappi, “Muhtarlarımızla bağlantı kurup bir sorun çözüldüyse haber, çözülemediyse yine haber. Ama biz artık daha fazla ölüm haberi vermek istemiyoruz” diye konuştu.

Projenin etkili olup olmayacağına dair soru işaretlerine de değinen Gappi, “Bir, sıfırdan büyüktür” diyerek küçük adımların dahi bu mücadelede önemli sonuçlar yaratabileceğini vurguladı.

ÜNSAL: ŞİDDET SESSİZLİKTEN BESLENİYOR, HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, sessizliğin bu şiddeti beslediğini vurguladı. İzmir’de düzenlenen bir panelde konuşan Ünsal, toplumu bilinçlendirmeye yönelik projelerin önemine değinerek, tüm kesimleri sorumluluk almaya çağırdı.

Kadına yönelik şiddetin sadece kadınların değil tüm toplumun meselesi olduğunu belirten Başkan Ünsal, “Şiddet, sessiz kalmamızdan besleniyor. Sessiz kaldıkça göz yummuş sayılıyoruz. Bu sessizliği hep birlikte bozmalı, toplumsal farkındalık oluşturmalıyız” dedi.

“KADINLAR EKONOMİK GÜÇTEN YOKSUNSA EZİLİYOR”

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarının artırılmasının, şiddetle mücadelede kritik rol oynadığını belirten Ünsal, kadınlara ekonomik destek sağlayacak adımların hızla atılması gerektiğini söyledi. “Kadın, ekonomik gücü olmadığı müddetçe maalesef eziliyor. Bu nedenle kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, tüm toplumun sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

“BASIN, FARKINDALIK YARATMADA ANAHTAR ROLDE”

Medyaya da önemli görevler düştüğünü ifade eden Ünsal, şiddeti körükleyen ya da normalleştiren yayınların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. “Basında veryansın etmemiz lazım. Ana akım medya ve sosyal medya, şiddeti romantize eden içeriklere karşı duyarlı olmalı” dedi.

İzmir’in kadın belediye başkanları açısından güçlü bir şehir haline geldiğini vurgulayan Başkan Ünsal, bu liderliğin şiddetle mücadelede etkili kullanılması gerektiğini ifade etti. “Kadın hakları, eşitlik ve toplumsal cinsiyet konularında daha kapsamlı eğitimler düzenlemeliyiz. Hukuki süreçleri hızlandırmalı, caydırıcı cezalar için kararlılık göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

“TOPLUMUN KALBİ MAHALLE, GÜÇLÜ DAYANIŞMA ŞART”

Ünsal, mahalle bazlı destek gruplarının önemine değinerek, Karşıyaka Belediyesi olarak NAR Projesi gibi mahalle temelli çalışmalara verdikleri desteği artıracaklarını söyledi. “Toplumun kalbi mahalledir. Mahallede başlayan bir dayanışma, bütün kente yayılabilir” dedi.

Konuşmasını dayanışma vurgusuyla tamamlayan Ünsal, “Şiddete karşı en büyük güç dayanışmadır. Birlikte değişimi yaratabiliriz. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak ortak çabayla başarıya ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

KINAY: KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE AYAĞA KALKMAMIZ GEREKİYOR

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık ve cesaret çağrısında bulunarak, “Hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sadece ayağa kalkmamız gerekiyor” dedi. Kınay, iktidarın kadın politikalarını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sert sözlerle eleştirdi. Mücadele ve dayanışmanın adım adım ilerlediğini, ancak kötülüğün ve şiddetin daha hızlı yayıldığını belirten Kınay, son haftalarda kamuoyunda tartışma yaratan bazı açıklamalara dikkat çekti. “Kimin nasıl doğuracağı, kimin aile olup olmadığı, ne giydiği gibi söylemlerle adaletsizliğin ve hukuksuzluğun yeni bir boyuta geçtiği bir dönem yaşıyoruz” dedi.

“SORUN KADINA ŞİDDETTEN ÇOK DAHA DERİN”

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının konuşulabilmesi için öncelikle adalet, eşitlik ve hak mücadelesinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Kınay, “Bu mesele sadece kadın meselesi değil, hayatı nasıl gördüğümüzle ilgili bir mesele. Erkek egemen siyaset dili, gücü ezme aracı olarak kullanıyor” diye konuştu. Toplumun daha kararlı ve cesur olması gerektiğini belirten Başkan Kınay, “Sokağa inmeye, evlerin içine girmeye, sessiz kalan herkesi kolundan tutup çıkarmaya ihtiyacımız var. Eğer bugün susarsak, yarın daha büyük karanlıklarla karşılaşırız” dedi.

“SÖZDE DEĞİL ÖZDE BİR DEVRİM ŞART”

Kınay, gerçek bir toplumsal değişimin ancak köklü bir zihniyet dönüşümüyle mümkün olduğunu ifade ederek, “Yıllardır ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ama artık sert ve net olmamız lazım. Toplumun her kesimine tek tek ulaşmak mümkün değil. Bu nedenle anlayışı tümden değiştirmemiz, adeta bir devrim yaratmamız gerekiyor” dedi.

Konuşmasında Atatürk'ün kurtuluş mücadelesine de atıfta bulunan Kınay, “Sözde değil, özde bir kurtuluş mücadelesi vermeliyiz. Gülümseyen, renkli ceketli kadın belediye başkanlarına yönelik küçümseyici söylemler dahi şiddet içeriyor. Oysa biz bu iyi niyetin, samimiyetin ne kadar güçlü olduğunu herkese göstermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Kınay, toplumsal dayanışmanın altını çizerek konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Biz kadın olduğumuzu da, gücümüzü de, sesimizi de sokaklarda göstereceğiz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Bu sessizliği hep birlikte bozacağız. Sadece ayağa kalkmamız gerekiyor.”

MUTLU: KONAK BELEDİYESİ’NDE METOO HAREKETİ BAŞLATTIK

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye bünyesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı adımlar attıklarını belirterek, "Şu anda Konak Belediyesi’nde MeToo hareketi başlattık" dedi. Yerel yönetimlerin bu alanda aktif rol alması gerektiğini vurgulayan Başkan Mutlu, kurum içinde cinsiyet temelli şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini açıkladı. Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel boyutla sınırlı olmadığını, sözlü şiddet ve akran zorbalığının da önemli bir sorun olduğunu belirten Mutlu, “Çok büyük bir şiddet sarmalının içindeyiz. Bununla mücadele erkeklerin eğitimiyle başlamalı. Şiddetin ana unsuru olarak erkekleri görüyorum” ifadelerini kullandı. Konak Belediyesi’nin kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha görünür olmaları için çeşitli projeler yürüttüğünü dile getiren Başkan Mutlu, “Kadınları istihdamda daha görünür kılarak şiddetin bir kader olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ücretsiz kreş hizmeti sunarak kadınların çalışmasına veya sadece kendilerine zaman ayırmasına olanak sağlıyoruz” dedi.

“KADINA ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLERİ İŞTEN ÇIKARIYORUZ”

Belediye içinde uyguladıkları yaptırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Mutlu, “Evde eşine şiddet uyguladığı tespit edilen bir erkek çalışanı işten çıkardık. Kadına istismarı affetmiyoruz. Bu yolla kamu eliyle şiddet faillerinin istihdam edilmesinin de önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu. Mutlu, belediye bünyesindeki tüm kadın çalışanlara, yaşadıkları sözlü veya fiziksel tacizleri çekinmeden bildirmeleri için çağrıda bulunduklarını söyledi. “Bir tacizciyi şikayet eden kadın çalışanımızı yalnız bırakmadık. Olayın arkasına gittik, başka kadın çalışanlar da konuştu. Erkek çalışanı işten çıkardık. Kadınlara ‘yalnız değilsiniz’ diyoruz” dedi.

“SESİNİZİ ÇIKARIN”

Başkan Mutlu, Konak Belediyesi’nde MeToo (Ben de) hareketini hayata geçirdiklerini ve bu yönde farkındalık oluşturmaya başladıklarını vurguladı. “Bugün o erkek tarafından sözlü şiddete uğrarsınız, yarın bunun ucu ölüme kadar varabilir. Kadın çalışanlarımıza sesinizi çıkarın diyoruz” ifadelerini kullanan Mutlu, şiddetle mücadelenin sadece kurum içi değil, toplumsal düzeyde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasının sonunda projelerin büyütülerek Türkiye çapında kamu politikalarına dönüşmesi gerektiğini belirten Mutlu, “Bu mücadele, şiddete hayır kampanyalarıyla yaygınlaştırılmalı. Hep birlikte daha yüksek sesle konuşmalı ve çözüm üretmeliyiz” dedi.

ÇOCUK REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KURULMALI

‘Çocuk Susar Sen Susma’ diyerek başladıkları yolu ‘Çocuklar Konuşur, Sen De Konuş’ diyerek sürdürdüklerini dile getiren UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, “Çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte olmamız ve sesimizi çıkartmamız gerek. Sığınma evlerinin adı da ‘Güçlenme evi’ olmalı. Ceza çözüm değil. Suça sürüklenen çocuklar için ‘Çocuk Rehabilitasyon Merkezleri’ kurulmalı. Bunu dile getirdiğimizde çok tepki gördük ama tepkiyi göze almadan değişimi başlatamayız. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar” diye konuştu.