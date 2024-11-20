Kadın cinayeti: Müge Anlı'da aradığı Aybeniz Top'u öldürdü

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:47

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:47

Olay, Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi 84002 Sokakta meydana geldi. Hasan F., birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top ile iddiaya göre para meselesi yüzünden tartıştı.

Şüpheli Hasan F., tartışma sonrası kadını eşarpla boğarak öldürdü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli Hasan F. ise kaçmak için gittiği otogarda yakalandı. Farklı suçlardan kaydı bulunan cinayet şüphelisinin kadının adına krediler çektiği ileri sürüldü.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA ARAMIŞ

İstanbul’da yaşayan Hasan F.’nin geçen ay katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, birlikte yaşadığı bir çocuk annesi Aybeniz Top’un kayıp olduğunu iddia ederek aradığı ortaya çıktı.

Katıldığı sözkonusu programda, birlikte yaşadığı kadınla ile ilgili ’önce kayıp ardından da kaçırılmış zorla tutuluyor’ diyen cinayet zanlısı Hasan F.’nin yalanını ise televizyona çıkan Aybeniz Top ortaya çıkarmıştı.

Aybeniz Top, katıldığı programda ilk eşinden ayrıldığını, birlikte yaşadığı Hasan F.’den ise şiddet gördüğünü söylemişti.

Daha sonra ikilinin barıştığı ve Mersin’de Aybeniz Top’un boş olan babasının evinde yaşamaya başladıkları, cinayetin de orada işlendiği öğrenildi.