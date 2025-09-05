Kadın cinayetleri için Ağustos raporu: 29 kadın katledildi, 28'inin ise ölümü şüpheli

Hükümetin 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesine rağmen kadınlar en çok aile içinde yaşamını yitiriyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı Ağustos raporu, şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre yalnızca bir ayda 29 kadın öldürüldü, 28 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Platformun İzmir İl Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, “Kadınların yüzde 72’si aile bireyleri tarafından, yüzde 59’u evlerinde katledildi. İktidarın aile yılı politikaları kadınlara güvenlik getirmedi” dedi.

Osmanoğulları, 2010 yılından bu yana aylık, 6 aylık ve yıllık raporlar yayınladıklarını belirterek, “Her ay kaç kadın cinayeti, kaç şüpheli kadın ölümü var açıklıyoruz. Bunları yalnızca sayı olarak değil, kim tarafından, nerede, nasıl, niçin öldürüldüklerini de analiz ediyoruz. Aynı zamanda çözüm önerileri de sunuyoruz. Bu aslında devletin, ilgili bakanlıkların görevi. Ama iktidar, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak biz kadınları ölüme terk etti.”

Kadınların en çok ateşli silahlarla öldürüldüğünü de vurgulayan Osmanoğulları, bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekerek, “Ülkemiz silah kaçakçılarının adeta cenneti haline geldi. İnternetten bile silah satın alınabiliyor. Failler davalarda bunu açıkça söylüyor. Silaha erişim bu kadar kolay oldukça kadın cinayetleri de sürecektir” ifadelerini kullandı.

“AİLE YILI POLİTİKALARI KADINLARI ÖLDÜRÜYOR”

Kadın cinayetleri davalarının zorlu süreçlerden geçtiğini vurgulayan Osmanoğulları, şüpheli ölümlerde durumun daha ağır olduğunu dile getirerek, “Şüpheli kadın ölümlerinin üstü en başından itibaren ‘kaza, intihar, doğal ölüm’ denilerek kapatılıyor. Bunun sonucunda da cezasızlık politikası işliyor ve şüpheli ölümlerde artış yaşanıyor”

Osmanoğulları, 2025’in hükümet tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesini de eleştirerek, “Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 72’si aile bireyleri tarafından, yüzde 59’u ise evlerinin içinde öldürüldü. Yani en güvenli olmaları gereken yerde. Bu tablo aile yılı ilan edenlerin sorumluluğunu gözler önüne seriyor” dedi.

“D İYANET KADINLARIN HAKLARINA SALDIRIYOR”

Tülin Osmanoğulları, hükümetin aile yılı politikaları doğrultusunda kadınların medeni haklarına ve miras haklarına yönelik saldırılara dikkat çekti. Osmanoğulları, “Diyanet’in yayınladığı fetvalar ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ‘boşanmaları kolaylaştıracağız’ açıklamaları, kadınların haklarını gaspetmeye yönelik politikaların bir parçasıdır. Boşanmak isteyen ya da boşanmış kadınlar, mal ve nafaka haklarından mahrum bırakılmak isteniyor. Ağustos ayında yaşanan korkunç rakamlar, bu politikaların doğrudan sonucudur. Kadınların büyük çoğunluğu ya boşanmak istedikleri için ya boşandıkları için ya da ayrıldıkları için öldürülüyor. Bu tablo, kadınlara yönelik ihlallerin sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.

“GÜVENİLİR BİR YARGI SİSTEMİ YOK”

Kadınların son dönemde art arda yaşadıkları taciz, şiddet ve mobbing olaylarını ifşa etmelerine de değinen Osmanoğulları, “İfşaların büyük bölümü sanat camiasından geldi ama tüm kadınları harekete geçirdi. Kadınlar birbirinden güç alarak yaşadıklarını anlatmaya başladı. Bunun ne kadar zor bir adım olduğunu biliyoruz. Neden ifşa yoluna gidiyorlar? Çünkü yargı sürecinde haklarını alamayacaklarını görüyorlar. Güvenilir bir yargı sistemi olsaydı, kadınlar sosyal medyada değil mahkemede seslerini duyururdu” dedi.

“AİLE YILINI İADE EDİYORUZ, BU YIL MÜCADELE YILI”

Kadınların korunma taleplerine rağmen öldürüldüğünü hatırlatan Osmanoğulları, “Bu ay yalnızca bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla 4 kadın, polise ve savcılığa başvurmasına, koruma kararı almasına rağmen öldürüldü. Elektronik kelepçe gibi tedbirler uygulanmıyor. 6284 yasası bile etkili işletilmiyor” dedi.

Ağustos ayında 15 ve 16 yaşında iki genç kızın da öldürüldüğünü belirten Osmanoğulları, “Kadınlar için Ağustos ayı çok zorlu geçti. Ama örgütlü mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz, iktidarın ilan ettiği aile yılını onlara iade ediyoruz. Bu yılı mücadele yılı ilan ediyoruz. Tek bir kadın öldürülmesin diye sonuna kadar direneceğiz” diye konuştu.