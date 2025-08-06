Kadın cinayetleri Meclis'e uzandı! Saliha Akkaş, kocası tarafından öldürüldü!

TBMM'de görevli kadın personel Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Akkaş, maruz kaldığı erkek şiddeti sonrasında Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Akkaş tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Dün yoğun bakımda tedavisi devam ederken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve il, ilçe örgütü üyeleri Akkaş'ı ziyaret etti.

CHP'li Asu Kaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybetti. Saatlerce direndi...

Vücuduna aldığı 40’tan fazla bıçak darbesine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Ama olmadı. Saliha’yı kaybettik.

Öncelikle Saliha'ya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm TBMM çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bir kadın daha, boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledildi.

Üstelik bu cinayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanına karşı işlendi. Şimdi soruyorum: Buna da mı sessiz kalacaksınız?

TBMM çatısı altında görev yapan bir kadının katledilmesini de mi görmezden gelecekseniz? Saliha için sessiz kalmayacağız. Bu ülkede bir kadının daha adı, bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız.

Saliha'nın anısı mücadelemizde yaşayacak. Ve biz, bu karanlık düzeni mutlaka değiştireceğiz!"

Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybetti.



Saatlerce direndi...

Vücuduna aldığı 40’tan fazla bıçak darbesine rağmen hayata tutunmaya çalıştı.

Ama olmadı. Saliha’yı kaybettik.



Öncelikle Saliha'ya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm TBMM çalışma arkadaşlarımıza… pic.twitter.com/O4vqTrOg6Q — Dr.Asu Kaya (@AsuKaya80TBMM) August 6, 2025

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunları söyledi:

"Hakkında koruma kararı aldırmak için defalarca başvuru yaptığı, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Meclis personelimiz Saliha Akkaş, verdiği yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.

Yasama görevindeki milletvekillerimizin, Meclis'teki kendi çalışma arkadaşlarını bile koruyamadığı bir durumu vicdanlarınıza nasıl izah ediyorsunuz?

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkan; kadınlara, çocuklara, hayvanlara ve doğaya yönelik katliamları meşrulaştıran her adımda imzası olan bu iktidar, her bir suçun da ortağıdır!

Ne hesap vermekten ne de bu kötülüğün sorumluluğundan kaçamayacaksınız!"