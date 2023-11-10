Kadın cinayetleri Seferihisar’da protesto edildi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:25

Güncelleme: 10.11.2023 - 16:25

Seferihisar Kent Konseyi öncülüğünde kadına karşı şiddet protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen eyleme Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı. Seferihisar’da, boşanmak istediği kocası tarafından adliyede öldürülen Neşe Keçkin’in fotoğrafıyla düzenlenen eylemde Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Sevil Ege, basın açıklamasını okudu.

Ege, “Bugün burada hepimizin ortak yarası olan kadın cinayetlerine dur demek için toplandık. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta bugün Seferihisar'da hemşerimiz güzel kızımız henüz 23 yaşında ve geride iki çocuğunu bırakarak aramızdan ayrıldı. Neşemizi solduran ise onun ayrılmak istediği kocasıydı. Hiçbir zaman, benim başıma gelmez diyemeyeceğimiz bir erkek terörü ile karşı karşıyayız ve ne yazık ki ne kanunlar, ne uygulamalar bu terörü durduramıyor” dedi.

YETİŞKİN: OMUZ OMUZA MÜCADELE ETMELİYİZ”

Eyleme katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise: “Neşe ile tüm Seferihisar yasa boğulduk. Arkasında, annesiz büyümek zorunda olan ufacık iki çocuk kaldı. Bu kimsenin kaderi olamaz. Kadınların hayatlarını korumak için çok daha ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Buradan bir kez daha tüm yetkililere sesleniyorum; kadına karşı şiddeti durdurun. Gerekli olan tüm önlemleri alın. Kadına şiddete karşı kadın erkek omuz omuza mücadele etmeliyiz. Seferihisar’da bu alanda mücadele etmek isteyen herkesin sonsuza kadar yanındayım” ifadelerini kullandı.