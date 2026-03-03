Kadın cinayetlerine yönelik araştırma önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti’nin, kadın cinayetlerinde “eril yargı pratiğinin” araştırılması amacıyla verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, son 12 yılda 5 bin 659 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılan 1 Temmuz 2021’den bu yana ise 2 bin 207 kadının katledildiğini söyledi. Ayan, yalnızca son günlerde 24 saat içinde 6 kadının öldürüldüğünü belirterek, Ağrı’da eşi tarafından öldürülen Güler Özkan örneğini hatırlattı.

Ayan, defalarca koruma talebinde bulunduğu belirtilen Özkan’ın 21 suç kaydı olduğu ifade edilen eşi tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, “Katil sadece erkek değil, kadını korumayan devletin kendisidir” dedi. 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmadığını savunan Ayan, cezasızlık politikalarının kadın cinayetlerini artırdığını ifade etti.

Yeni Yol Grubu adına söz alan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen ise kadına yönelik şiddete ilişkin daha önce hazırlanan Meclis raporlarının somut sonuç üretmediğini belirtti. Esen, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin istisnai olması gerekirken çoğu zaman rutin uygulamaya dönüştüğünü söyledi.

Risk değerlendirmelerinin yetersiz kaldığını, uzaklaştırma kararlarının etkin izlenmediğini kaydeden Esen, infaz ve tahliye süreçlerinde mağdur güvenliğinin yeterince gözetilip gözetilmediğinin şeffaf olmadığını ifade etti. Şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulması gerektiğini vurgulayan Esen, bunun devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünün bir gereği olduğunu dile getirdi.