Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 26 kadın cinayeti, 23 şüpheli ölüm

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Nisan ayı kadına şiddet verileri açıklandı. Nisan ayında 26 kadın öldürüldü, 23 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 26 kadından 10’u evli olduğu erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’i babası, 1’i akrabası, 1’i oğlu ve 1’i tanıdığı tarafından öldürüldü. 6 kadının öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi.

GÜLİSTAN DOKU İÇİN ADALET

Nisan ayında öldürülen kadınların yüzde 69’u evlerinde öldürüldü. Kadınların yüzde 62’si ateşli silah ile öldürüldü. Şüpheli kadın ölümlerine değinilen raporda şu açıklamalara yer verildi:

"Şüpheli kadın ölümleri karanlıkta kalmıyor; karanlıkta bırakılıyor. Biz de tam bu yüzden sormaya devam ediyoruz: Gülistan’a ne oldu? Delilleri kim kararttı? Kimler görevini yapmadı? Kimler korundu? Kadınların hayatı dosya raflarında bekletilemez. Gülistan Doku için adalet istiyoruz. Tüm şüpheli kadın ölümleri etkin soruşturmayla aydınlatılsın."