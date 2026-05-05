Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 26 kadın cinayeti, 23 şüpheli ölüm

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 26 kadın cinayeti, 23 şüpheli ölüm

5.05.2026 15:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladı: Nisan ayında 26 kadın cinayeti, 23 şüpheli ölüm

Nisan ayı kadına şiddet verilerini açıklayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 26 kadının öldürüldüğünü, 23 kadının da şüpheli şekilde ölü bulunduğunu aktardı. Kadın cinayetlerinin karanlıkta bırakıldığı vurgulanarak "Şüpheli kadın ölümleri karanlıkta kalmıyor; karanlıkta bırakılıyor. Biz de tam bu yüzden sormaya devam ediyoruz: Gülistan’a ne oldu?" diye soruldu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Nisan ayı kadına şiddet verileri açıklandı. Nisan ayında 26 kadın öldürüldü, 23 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 26 kadından 10’u evli olduğu erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’i babası, 1’i akrabası, 1’i oğlu ve 1’i tanıdığı tarafından öldürüldü. 6 kadının öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi.

GÜLİSTAN DOKU İÇİN ADALET 

Nisan ayında öldürülen kadınların yüzde 69’u evlerinde öldürüldü. Kadınların yüzde 62’si ateşli silah ile öldürüldü. Şüpheli kadın ölümlerine değinilen raporda şu açıklamalara yer verildi:

"Şüpheli kadın ölümleri karanlıkta kalmıyor; karanlıkta bırakılıyor. Biz de tam bu yüzden sormaya devam ediyoruz: Gülistan’a ne oldu? Delilleri kim kararttı? Kimler görevini yapmadı? Kimler korundu? Kadınların hayatı dosya raflarında bekletilemez. Gülistan Doku için adalet istiyoruz. Tüm şüpheli kadın ölümleri etkin soruşturmayla aydınlatılsın."

İlgili Konular: #kadın cinayeti #Şüpheli ölüm

İlgili Haberler

Nurselen Gülaçtı'nın cinayet zanlısına haksız tahrik indirimi talebi
Nurselen Gülaçtı'nın cinayet zanlısına haksız tahrik indirimi talebi Ankara'da psikolog Nurselen Gülaçtı’yı (33), kendi iş yerinde tabancayla öldürmekten tutuklu yargılanan Fuat Yıldırım (51), ilk duruşmada yaptığı savunmasında, “Küfredince belimdeki silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim” dedi. Savcı mütalaasında, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.
Kayseri Tomarza'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti
Kayseri Tomarza'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Dinçer B., tartıştığı eşi Demet B.'yi tabanca ile vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.
1 Mayıs'ta bir iş cinayeti daha! Üzerine ağaç devrilen kadın hayatını kaybetti
1 Mayıs'ta bir iş cinayeti daha! Üzerine ağaç devrilen kadın hayatını kaybetti Aksaray’da çalıştığı iş yerinde kesilen kavak ağacının altında kalan 56 yaşındaki Hatice Başata, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.