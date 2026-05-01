Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri Tomarza'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

Kayseri Tomarza'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

1.05.2026 17:15:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kayseri Tomarza'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Dinçer B., tartıştığı eşi Demet B.'yi tabanca ile vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tomarza ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Dinçer B. ile eşi Demet B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Dinçer B., eşine tabancayla ateş etti. Dinçer B. ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Dinçer ve Demet B. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocukları olan çiftin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #1 Mayıs #kadın cinayeti

İlgili Haberler

Asu Kaya'dan iktidara: ‘Şüpheli ölüm’ yoktur, aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır
Asu Kaya'dan iktidara: ‘Şüpheli ölüm’ yoktur, aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, mart ayında yaşanan kadına cinayetlerine ilişkin tepkisinde “İktidar koltuklarında oturanlara söylüyorum: ‘Şüpheli ölüm’ diye bir şey yoktur. Sizin aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır. Kadınlar kendi kendine ölmüyor” dedi.
Diyarbakır’da üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerine karşı yürüdü: 'Her şüpheli ölüm, her faili meçhul dosya titizlikle araştırılmalı'
Diyarbakır’da üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerine karşı yürüdü: 'Her şüpheli ölüm, her faili meçhul dosya titizlikle araştırılmalı' Kadın cinayetlerine karşı tepki göstermek amacıyla Dicle Üniversitesi kampüsünde yürüyüş düzenleyen üniversite öğrencileri, “Etkin yürütülmeyen soruşturmalar, karartılan deliller, geciken süreçler ve sessizlik; toplumsal adalet ve vicdan duygusunu zedelemektedir. Oysa yaşam hakkı kutsaldır ve her kayıp, her şüpheli ölüm, her faili meçhul dosya titizlikle araştırılmak zorundadır” çağrısında bulundu.
KESK'ten Tunceli'de 'Gülistan Doku' eylemi: Karanlıkta kalan diğer kadın cinayetlerine dikkat çekildi
KESK'ten Tunceli'de 'Gülistan Doku' eylemi: Karanlıkta kalan diğer kadın cinayetlerine dikkat çekildi KESK Tunceli Şubeler Platformu tarafından Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gülistan Doku için hakikat açığa çıkıyorsa, Rojvelat Kızmaz, Rojin Kabaiş ve Esma Kılıçaslan için de açığa çıkacaktır" denildi.