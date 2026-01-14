Kadın hakimi vuran savcı adliyeye sevk edildi!

Hakim Aslı Karaman’ı silahla vurarak yaralayan ve “adam öldürmeye teşebbüs” suçuyla gözaltına alınan savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.
Kılıçaslan’ın savcılık işlemlerinin birazdan başlayacağı ve ifadesinin özel soruşturma bürosunda başsavcı vekili tarafından alınacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde dün Anadolu Adliyesi Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Üye Hakimi Aslı Karaman’ı kasığından silahla vurmuştu
Yaralanan hakim hastaneye kaldırılmış, savcı ise gözaltına alınmıştı. Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.