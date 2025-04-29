Kadın hareketinin geleceği İzmir’de konuşuldu

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:30

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:30

Eşit Yaşam Derneği’nin “İzmir’de Kadın Hareketinin Geleceği: Birlikte ve Daha Güçlü Bir kadın Hareketi İçin Arayış Çalıştayı” tamamlandı. Denizli, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Aydın’dan da kadın örgütleri temsilcilerinin katıldığı çalıştayda “acil eylem planı” konuşuldu.

Sekiz çevrimiçi odak grup toplasında ele alınan kadın hareketinin farklı parçalarının durumu, sorunları ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi ve bulguların Eşit Yaşam Derneği Başkanı S. Nazik Işık tarafından sunulmasıyla başlayan çalıştayda, kadınlar “Susmuyoruz”, “Korkmuyoruz”, “İtaat etmiyoruz”, “Kadın”, “Yaşam”, “Özgürlük” adlı masalarda atölye çalışmaları yaptı.

Atölyeler çalışmalarının ardından genel oturumda fikirlerini birbirleriyle paylaşan kadınlar, özgürlük, eşitlik, adalet, kadınların mevcut yasal haklarını yaşaması ve geliştirebilmesi için “acil eylem planı” ortaya koydu.

Kadınların kentin, ülkenin her alanında güçlü olmak için, karar mekanizmalarından başlayarak öncelikle yerelde katılımlarının artması için eşit fırsatlara sahip olmak, desteklenmek ve öncelikli olmak isteyen kadınlar, ülkeyi yönetenlerin eşitlikten uzak bir anlayışla kıyafet, çocuk sayısı, aile tanımı, meslek sabi olma, eğitim gibi birçok alanda evrensel tanımlar ve haklarla, hatta Türkiye’de yasal düzenlemelerle alakasız dayatmaları kabul etmeyeceklerini, İstanbul Sözleşmesi’nden tek imzayla çıkma girişimini, 6284 sayılı tedbir yasasını uygulamamayı kabul etmeyecekleri konusunda fikirbirliğine vardı.