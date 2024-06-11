Kadın maganda genç kızlara dehşeti yaşatmıştı: Tutuklandı
Kocaeli’de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayarak, küfür ve tehdit eden Bahar K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.
Körfez’de ikamet ettiği öğrenilen Bahar K.’nin farklı zamanlarda R.S., A.T.S., C.S. ve D.O. isimli genç kızlara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Sokak ortasında ve evde farklı tarihlerde çekilen görüntülerde genç kızları tehdit ederek darp eden Bahar K. ile G.K. dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İfadesi alınan G.K. serbest bırakılırken, Bahar K. ise çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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