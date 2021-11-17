Kadın muhtar, muhtarlıkta ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fesleğen Mahallesi Muhtarı emekli hemşire Semiha Aras (72), yaşadığı muhtarlık binasındaki odasında ölü bulundu. Kalp krizi sonucu bir gün önce öldüğü değerlendirilen muhtar Aras'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
Pamukkale ilçesinin Fesleğen Mahallesi Muhtarı Semiha Aras'tan pazartesi gününden itibaren haber alamayan yakınları, saat 20.00 sıralarında polisi aradı. Muhtarlığa giden polis ekipleri, camı kırarak kapıyı açtı.
Polis, muhtarlık binası içindeki odasında Semiha Aras'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, muhtarlık binası içi ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Aras'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK
Kalp krizi sonucu Pazartesi hayatını kaybettiği değerlendirilen Aras'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Emekli hemşire 2 çocuk annesi Muhtar Aras'ın ölüm haberi üzerine yakınları ve mahalle halkı muhtarlık binasına geldi. CHP eski Denizli Milletvekili Teoman Sancar'da olay yerine gelerek, polisten bilgi aldı. Sancar, hayatını kaybeden Aras'ın yakınlarını teselli etmeye çalıştı.
Fesleğen Mahallesi Muhtarlığı birinci aza Oğuz Sırlı, polisin camı kırarak içeriye girdiğini belirterek, "Muhtarımız üçüncü dönemi seçilmişti. Mahalle halkı tarafından sevilen biriydi ve çok çalışıyordu. Bazı hastalıkları vardı. Bacağından ameliyat da olmuştu, bu nedenle muhtarlık içindeki odada kalıyordu. Yakınları haber alamayınca polisi arıyor. Polis camı kırıp içeriye girince buluyor" dedi.
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