Kadın Oyunları Festivali, kapanışı Ayvalık'ta yapacak

04 Şubat 2022 Cuma, 06:43

Geçen yıl dört büyük kentte ardı ardına sergilenen Kadın Oyunları Festivali 15 Şubat'ta ilk olarak Ankara’da başlayacak. Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen festivalde birbirinden değerli sanatçıların yer alacağı oyunlar; Ankara’nın ardından Konyaaltı, Bandırma ve Ayvalık’ta tiyatro severler ile buluşacak.

Sekiz oyunla 19 gösterim yapılacak olan festivalde bu yıl ilk kez her kent için farklı programlar oluşturuldu. Özel oyunların sahne alacağı festivalde bu yıl pandemi koşullarında değişiklik olması durumunda Avrupa gösterimleri de festival programına dahil edilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ikincisi yapılacak olan festivalin kapanış ayağının Ayvalık’ta olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Ergin, “Bağlantılı ve uzantılı etkinliği olarak bu sene İzmir Büyükşehir Belediyesi de kadın sempozyumunu aynı görsel ile devam etkinliği niteliğinde yaptı. Ülkede ve uluslararası anlamda dikkat çeken bu festivalin proje tasarım aşamasından bugüne ortağı olduğumuz için ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Eminim ki sadece kadın oyunları olarak değil beş günlük kadın platformu olarak daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Bu sene geçen yıla göre çok daha iddialı bir programla giriyoruz. Kapanış 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Ayvalık’ta. Festival yapmak önemli ama festivalin bir soruna işaret ediyor olması ve bu kaynaktan büyümesi çok daha değerli kılıyor, uzun vadeli kalıcı olması en büyük temennimiz” dedi.