Kadın şoförümüze darp cezasız kalmayacak

Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:36

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:36

Narlıdere’de önceki gün meydana gelen olayda, Sahilevleri - Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi seferini yapan ESHOT otobüsünün önünü kesen minibüs şoförü Cemil G. direksiyon başındaki kadın sürücü Esra Ş.’ye hakaret etmiş ve yumruk atmıştı. Görüntülerin kamuoyunda yer alması sonucu ülke genelinde büyük tepki çeken zanlı, gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. Sol gözünün üzerindeki kemikte çatlak meydana gelen ve hastaneden rapor alan ESHOT şoförü Esra Ş. şikâyetçi olmuştu.

Mağdur sürücüyü makamına davet eden ESHOT Genel Müdürü Dr. Turgay Bozoğlu, Esra Ş.’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayı anlatan Esra Ş. “Önümü kesmesini gerektirecek hiçbir şey yapmadım. Yol vermeme, sıkıştırma gibi bir olay yaşanmadı ve hiçbir iletişimde bulunmadık. Bir anda minibüsüyle otobüsün önünü kesti. Otobüse yolcu bindirmek istediğini düşündüm. Bir anda küfürlerle geldi, ne olduğunu anlayamadan da yüzüme yumruk attı ve hızla uzaklaştı. Çok üzüldüm” diye konuştu.

BOZOĞLU: BELGELERİ SORGULANACAK

Olayın basit bir trafik tartışması gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan ESHOT Genel Müdürü Dr. Turgay Bozoğlu, “Bunun adı her şeyden önce kadına şiddettir. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Şahsın ticari şoför olarak gerekli çalışma izin belgelerine sahip olup olmadığını soruşturacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da konuyu minibüsün çalışma ruhsatı yönünden değerlendirecektir” dedi.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri gibi ESHOT Genel Müdürlüğü’nün de toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede durduğu nokta herkesin malumudur. Kadın şoför istihdamı politikamız, bunun en somut göstergesidir” diyen Bozoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“PERSONELİMİZİN ARKASINDAYIZ”

“Medeniyetin temelinde karşılıklı saygı ve empati duygusu yatar. Bu farkındalığın toplumun her kesiminde en güçlü şekilde artırılması gerekiyor. Bunun yolu elbette önce eğitimden geçiyor fakat eş zamanlı olarak adalet sistemine de büyük iş düşüyor. Kaba kuvvete başvuranlara hoşgörü gösterilmemeli ki şiddet kültürünü ülkemizden tamamen soyutlayabilelim. Herkes bilsin ki hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de genel müdürlüğümüz, şoför kardeşimiz Esra’nın yanında. Avukatlarımız, çirkin eylemi gerçekleştiren şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacak.”