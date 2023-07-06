Kadın turisti taciz eden gümrük memuruna soruşturma: Pasif göreve çekildi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 23:15

Güncelleme: 06.07.2023 - 23:29

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan İngiliz TikTok fenomeni Laura Mills, İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında gümrük memuru ile arasında geçen ve kask kamerasıyla kaydettiği İngilizce diyaloğun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı.

Söz konusu personel pasif göreve çekildi.

NE OLMUŞTU?

İngiliz TikTok fenomeni Laura Mills Türkiye’ye girişinde uğradığı tacizi yayımladı. İki gümrük memurunun haddini aşan sorularına yanıt vermek zorunda kalan Mills, bu anları takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık 30 dakika uğraş verdiğini yazan Mills, ''Az önce tacize mi uğradım? Dönüş yolunda bunun tekrar olmaması için İstanbul’a vardığımda sahte bir yüzük aldım'' notunu düştü. Video kısa sürede 4 milyon görüntüleme aldı.