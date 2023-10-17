Kadına şiddet iddiası Cumhuriyet Bayramı konserinden etti

Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:33

Güncelleme: 17.10.2023 - 09:33

İzmir’de Cumhuriyet’in 100. yılı kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı sararken Menderes Belediyesi 28 Ekim günü düzenleyeceği Yüzyüzeyken Konuşuruz konserini iptal ettiğidini duyurdu. Grubun gitaristi Can Tunaboylu'nun şarkıcı Aybike Çelik’e şiddet uyguladığı iddiaları üzerine bu kararın alındığı ifade edilen açıklamada “CHP’li bir belediye olarak İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Kanun’un yanında olduğumuzu; bu yöndeki mevzuatı desteklediğimizi her aşamada dile getirmiştik. Bilindiği üzere 6284 Sayılı Kanun potansiyel şiddetin önlenmesi, bu yönde önleyici tedbirlerin alınması adına mağdurun beyanını esas almaktadır. Bu beyan kesinlikle hükme etki etmemekte, yalnızca koruma mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanmasının, şiddetle etkili ve bütüncül bir mücadelenin zorunlu unsuru olduğunun bilincindeyiz. Anlatılan sebepler ile kadına yönelik şiddet iddiasının varlığı söz konusu iken bu duruma duyarsız kalmamız mümkün değildir. Toplumda şiddete yönelik farkındalığın ve anlayışın artırılması adına bunu görev bildiğimizi bildiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ECE SEÇKİN SAHNE ALACAK

Yaşanan durum sonrası Menderes Belediyesi tarafından alınan karar neticesinde 28 Ekim günü gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu yerine ilk olarak Ersin şov sahne alacak ardından Ece Seçkin konser verecek.