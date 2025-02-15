Kadına şiddete karşı örnek Erdoğan

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, önceki gün Meclis’te kadına şiddetle mücadelenin önlenmesi için kurulan komisyona konuk oldu.

Kadına şiddete karşı örnek Erdoğan
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Sarp Sağkal
Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Burada Varol’dan TRT Haber’in bu konuda yaptığı haberlerden örnek vermesi istendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kadına yönelik şiddet gündemli platformlarda yaptığı konuşmaları işaret eden Varol “Sayın Erdoğan’ın kadına karşı şiddetin AK Parti iktidarında tanımlanarak nitelikli suç haline getirildiğini, ‘Sözleşme değil, kanunlar yaşatır’ dediğini ifade eden sayısız haberlerimiz var” dedi.

Varol’un örnek verdiği konuşmada Erdoğan hem İstanbul Sözleşmesi hem de CHP’yi hedef alırken “CHP, Kadın düşmanı söylemleriyle ne zaman vedalaşacak?” ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #trt #kadına yönelik şiddet #kanun
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