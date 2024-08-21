Kadını katletti: Cesediyle birlikte teslim olmaya gitti

Konya'da otomobilde tartıştığı eşini bıçakla öldüren erkek, polis merkezine giderek teslim oldu.

AA/DHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 21:12
Kadını katletti: Cesediyle birlikte teslim olmaya gitti
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Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde 42 ADD 102 plakalı otomobildeki B.D. (53) ile eşi Elif D. (37) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. (53), eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Aynı otomobille polis merkezine giden B.D, teslim oldu.

Polislerin durumu bildirdiği 112 Acil Sağlık ekipleri, karakolun önündeki araçta bulunan Elif D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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