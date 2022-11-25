“Kadının Gücü Var” başlıyor!

25 Kasım 2022 Cuma, 15:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediği “Kadının Gücü Var” etkinlikleri, 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında İBB kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek.

KADINI KADIN ANLATACAK

Ortak duyarlılık ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan programda Prof. Dr. Nuran Yıldız, Ceyda Düvenci, Ece Sükan, Ece Üner, Ayşegül Aldinç, Nefise Karatay, Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Asuman Dabak, Pelin Batu, Başak Cankeş, Canan Anderson, Cansu Canan, Ayşe Sucu, Aylin Aslım, Aslı Şafak, Suzan Kardeş, Ziynet Sali, Aydilge, Gökçe, Şenay Lambaoğlu, Hale Caneroğlu, Atiye, Tuğba Yurt, Aynur Aydın, Hande Ünsal, Ece Mumay, Yeşim Salkım, Yonca Evcimik, Zeynep Başkan, Ezgi Eyüboğlu, Tuğçe Kandemir gibi alanlarında uzman isimler katılacak.

(Anne oyunu)

ATÖLYEDEN FİLM GÖSTERİMİNE KADAR BİRÇOK ETKİNLİK

“Kadının Gücü Var” etkinlikleri özellikle toplumun her kesiminden kadınlara hitap edecek. Tamamen ücretsiz olan programda “Öz Savunma Atölyesi”, “Sanatla Terapi Atölyeleri”, “Yaratıcı Drama Atölyeleri”, “İstanbul Vakfı ile Büyüt Hayallerini”, psikologlar eşliğinde “Kendini İyi Hisset”, ünlü isimlerle “İki Lafın Beli” söyleşileri, kadın sağlığıyla ilgili bilgiler, kadın müzisyenlerin yer aldığı konserler, kadın temalı tiyatro oyunları ve sinema filmleri, medya ve edebiyat dünyasından kadın gazeteci ve yazarlarla söyleşiler düzenlenecek. DasDas’ın “Dünya Yerinden Oynar”, Defne Kayalar ve Engin Hepileri’nin başrollerinde olduğu “Anne” ve Nazan Kesal’ın rol aldığı “Yaralarım Aşktandır” seyirciyle buluşacak.