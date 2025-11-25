Kadınlar 25 Kasım’da şiddete karşı sokakta... Polisler ablukaya aldı: 13 kadın gözaltına alındı!

25 Kasım Kadın Platformu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Taksim Tünel’de toplanma çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği ise, metro seferlerini kısıtladı. Karar doğrultusunda, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonun ise Taksim çıkışları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.

Polisler sabah saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yolları barikat kurarak kapattı. Kadınlar, Tünel meydanında toplandı.

Burada toplanan kadınlar "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz" sloganları attı.

Eylemin başlamasına dakikalar kala Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yasaklama kararı geldi.

Eylemde, katledilen kadınların ismi okunurken, Dilovası’daki iş cinayetinde yaşamını yitiren kadınlar anıldı. Kadınlar sloganların ardından yürüyüşe başladı.

Kadınlar 25 Kasım’da şiddete karşı sokakta



Yürüyüşün ardından basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Hayatlarımız yıllardır aynı duvarlara çarptığı, aynı baskıyı hissettiğimiz, aynı suskunluğa zorlandığımız ve en çok da aynı isyan duygusunu çoğaltığımız için bir aradayız. Birbirimizi tanıyoruz. Kimimiz evde görünmez emeğe mecbur bırakıldık, kimimiz işyerinde tacizle yüzleştik, kimimiz sadece ayrılmak istediğimiz için ölümle tehdit edildik, kimimiz varoluşumuzdan dolayı hedef gösterildik. Ama hayal ettiğimiz hayatı yaşama isteğimizden hiç vazgeçmedik. Birbirimizden, mücadelemizden, eşit ve özgür yaşama arzumuzdan güç aldık" denildi.

"KARAKOLLARDA DİYORLAR Kİ; 'KOCANDIR, İDARE ET'"

"Kadınlar şiddet gördüğünde başvuracağı mekanizmaların çoğu çalışmıyor" denilen açıklamada, "Başvurduğumuz karakollarda diyorlar ki; "kocandır, idare et". Uzaklaştırma kararları uygulanmıyor. Gizlilik sağlanmadığı için kadınlar öldürülüyor. Yüzlerce kadının ölümü "intihar" ya da "süpheli" denilerek karartılıyor. Gülistan Doku'ya ne oldu? Nadira'nın, Hande'nin, Dina'nın, Rojin'in, Rabia Naz'ın, Narin'in ölümü neden aydınlatılmıyor? Bu ülkede kadınlara iki seçenek dayatılıyor: ya öldürülmek ya hayatta kaldığı için cezalandırılmak" ifadelerine yer verildi.

"DAYANIŞMAMIZ BİZİ HAYATTA TUTUYOR"

Açıklama şu sözlerle noktalandı:

"Biz her yıl 25 Kasım'da; kadına yönelik şiddete karşı mücadele gününde, hayatımızın her alanını kuşatan erkek şiddetine rağmen, yasaklara, kapatmalara, polis şiddetine, gözaltılara, davalara rağmen bu sokaklarda buluşuyoruz. Birbirimizden güç alıyoruz. Dayanışmamız bizi hayatta tutuyor. Aile dediniz, ahlak dediniz; sömürdünüz, katlettiniz. Hayatlarımız için, özgürlüğümüz için, eşitlik için, birbirimiz için, bir kişi daha eksilmemek için erkek-devlet şiddetine karşı bir aradayız. Mücadeleye devam edeceğiz"

Eylemin ardından polisler bir grubu abluka altına aldı. Abluka altındaki 13 kadın gözaltına alındı.

13 KADIN, SABAH SERBEST BIRAKILDI

Akşam gözaltına alınan 13 kadın, 26 Kasım sabahı erken saatlerde serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF: VEDAT ARIK