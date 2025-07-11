Kadınlar en çok “güvende” olmaları gereken yerde öldürüldü

Gazetemiz Cumhuriyet, son 4 yıllık KCDP verileri üzerinde araştırma yaptı. Araştırmalar kapsamında, 20 Mart 2021 tarihinde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin Resmi Gazetede ilanından bugüne 2 bin 449 kadının yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yaşanan kayıpların bin 380’i toplumsal cinsiyet temelli ‘kadın cinayeti’ olarak kaydedilirken bin 69’u kaza, taksir, intihar olarak kaydedilen ‘şüpheli ölüm’ olarak bildirildi. Son 4 yıllık veriler incelediğinde şüpheli kadın ölümlerinde ciddi bir artış gözlemlendi. KCDP 2025 Haziran Raporu konuyla ilgili “Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği (kadın cinayeti olup olmadığı), intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

919 KADININ FAİLİ GÜNCEL VEYA ESKİ PARTNERLERİ

Yapılan incelemede bin 380 kadın cinayetinin; 919’unun failinin kadınların evli olduğu eşleri, eski eşleri, partnerleri ve eski partnerleri olduğu göze çarparken 432’sinin kadının boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına ilişkin karar almak isterken öldürüldüğü belirtildi. 811 kadın cinayetinin ise öldürülme sebebinin bilinmediği kaydedilirken KCDP raporu bu belirsizliğin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin görünmez hale gelmesine neden olduğunu işaret etti.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

İnceleme sonucunda 4 yıl 3 aylık zaman içerisinde işlenen bin 380 kadın cinayetinin en fazla evlerde gerçekleştiği, 855 kadının evlerinde uğradıkları şiddet sonucu öldürüldükleri kaydedildi. KCDP, raporda “Aile Yılı adı altında yürütülen politikalar, kadınların kamusal yaşamdan adım adım çekilmesini meşrulaştırıyor. Ev, kadınlar için bir sığınak değil, çoğu zaman görünmeyen bir şiddet alanına dönüşmüş durumda. Güvende olmaları gereken yerler, hayatlarını kaybettikleri mekânlara dönüşüyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesi üzerinden geçen süre zarfında topluma açık, kalabalık anlarda gerçekleşen kadın cinayetlerinin sayısında da artış görüldü. 2021 yılı Nisan ayından yıl sonuna kadar 42, 2022 ve 2023 yıllarında 79 ve 2024’te 109 olan kamusal/toplumsal alanda işlenen cinayet sayılarının sadece 2025’in ilk 6 ayında 31 olarak kaydedildi. Söz konusu veriler kadına şiddettin son 4 yıl içinde görünür hale geldiğini gözler önüne serdi.