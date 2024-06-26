Kadınlar, özgürlüğe pedal çeviriyor

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:54

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:54

Çeşitli sebeplerle hayatlarında bisiklet sürme deneyimi elde edememiş kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile yürüttüğü “Kadın Kadına Bisiklet Eğitimi Projesi” ile bisiklet sürmeye başladı.Kültürpark’ta yapılan eğitimler bisiklet sürmeyi bilen gönüllü kadınlar ve şube müdürlüğünde görevli spor eğitmenleri tarafından veriliyor.Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını güçlendirmek, ekolojik duyarlılığı yoğunlaştırmak, iklim krizine dikkat çekmek ve kadın dayanışmasına örnek olmak amacıyla yaklaşık bir yıldır süren eğitimler, bugüne dek 130 kadına ulaştı.

GÖNÜLLÜ EĞİTMENLERE MEKANİK EĞİTİMLER VERİLİYOR

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli spor eğitmeni Sibel Karaosmanoğlu, “Bisiklet sürmeyi bilen kadınlar, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara gönüllü olarak bisiklet sürmeyi öğretiyor.Eğitimlere katılan kadınlar, bisiklet sürmeye başlayarak toplumsal ve fiziksel anlamda güçleniyor, özgürleşiyor.Bu deneyimi yaşamak ve gönüllü eğitim vermek isteyen kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’ne telefonla ulaşabiliyor.Listeye alınan kadınlar sırayla eğitim görüyor” dedi.Karaosmanoğlu, bisiklet eğitimi öncesinde gönüllü eğitmen kadınlara bisiklete dair mekanik eğitimler de verdiklerini sözlerine ekledi.

“ÖĞRENMENİN YAŞI YOK”

Hayatında ilk kez bisiklete bindiğini belirten 60 yaşındaki Elif Erol, “Hayalim bisiklete binmekti.Eğitimlere katıldım, eğitmenler de çok iyi öğretiyor.Kendimi daha özgür ve işe yarar hissettim.Hep iş yapmaktan kendimize zaman ayıramıyoruz.Kendime zaman ayırdığımı hissettim, bisikletin keyifli olduğunu öğrendim.Çevrem, ‘60 yaşına gelmişsin, bu yaşta bisiklet sürüp ne yapacaksın?’ dedi ama ben öğrenmenin yaşı olmadığını söyledim.İyi ki katılmışım, iyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle güzel aktiviteleri var.Kızım Hollanda’da mühendis olarak çalışıyor.Bisiklet sürmeyi öğrenip Hollanda’da kızımla bisiklet sürmek istiyorum” diye konuştu.

“BİSİKLET SÜRMEK, İP ÜSTÜNDE YÜRÜMEK GİBİYDİ”

Eğitimlere katılan 65 yaşındaki Emine Bayır, “Bisiklete binmek, uzun yıllardan beri hayalimdi ama yapamayacağımı düşünüyordum.Bisiklet sürmek benim için cambazların ip üstünde yürümesiyle eşdeğerdi.Eğer sürmeyi tam anlamıyla öğrenirsem ip üstünde yürümüş gibi olacağım.Bisiklet sürmek kuş olup uçuyorsun gibi hissettiriyor.Araba kullanırken rüzgârı hissedemiyorsun ama bisiklet sürerken ayakların yerden kesiliyor.Tam anlamıyla sürmeye başlarsam benden mutlusu olmaz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKKEN BİSİKLET SÜREMEDİM”

Ailesinin izin vermemesi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında bisiklet süremediğini söyleyen 59 yaşındaki Berrin Altay, “Çocukken bisiklet sürmek gibi bir şansım hiç olmadı.Ağabeylerim öğrendi ama ben öğrenemedim.Annelerimiz bizleri kısıtladı.Bu eğitime arkadaşımın önerisiyle katılmaya karar verdim.Çocuklarım, düşerim diye endişe etti ama ben ısrarla geldim.Büyük bir hayal değil ama evimin etrafında bisiklet sürmek istiyorum.Bisiklet benim için özgürlük” dedi.

“BİSİKLET SÜRMEK ÖZGÜRLÜK”

Bisiklet eğitimine katılan kadınlar arasında olan 63 yaşındaki Hatun Gündüz de “Arkadaşımla birlikte eğitime katılmaya karar verdik.Gençliğimde bisiklete binmiştim ama düşünce binmeyi bıraktım.Bugün bisiklet sürmek çok hoşuma gitti.Bisiklet sürmek benim için özgürlüğü ifade ediyor.Şimdilik dünya turuna çıkmayı hayal edemiyorum, önce bisiklet sürebilmeyi hedefliyorum” dedi.

BİR YIL ÖNCE ÖĞRENDİ, SONRA GÖNÜLLÜ EĞİTMEN OLDU

Bir yıl önce bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra gönüllü bisiklet eğitmeni olan 59 yaşındaki Hülya Tanrıöver Şahin, “Bisiklet sürmeyi ben de geç öğrendim ama kendimi geliştirdim ve Zincir Kıran Kadınlar’a katıldım.Benim gibi kadınlara bisiklet sürmeyi öğretmek istiyorum.Evde oturmayıp topluma karışsınlar istiyorum.Ben bisiklet sürmeyi eşimden gizli kursa giderek öğrendim ama buradaki kadınlara gönüllü olarak öğretiyoruz” diye konuştu.