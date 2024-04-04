Okulda şiddet ve taciz davası
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir ilkokulda birinci sınıfa giden bir çocuğun, A.D. isimli bir veli tarafından taciz edildiği iddialarının ardından açılan davanın üçüncü duruşması Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanıklar, olaydan sonra sanığın panikle “Tacizi yapan kimmiş, belli miymiş, çocuk isim vermiş mi” dediğini iddia ederken, sanık iddiaları reddederek beraatını talep etti. Mahkeme, sanığın adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verdi ve duruşmayı 9 Mayıs tarihine erteledi.
Duruşmadan sonra
Cumhuriyet’e konuşan anne M.A.,
“Bu adam neden dışarıda? Elini kolunu
sallayarak geziyor. Adalet yok mu?
Ben adalet istiyorum. Ben bir anne
olarak oğlumun hareketlerinden
şüphelenip bu olayı ortay çıkardım.
Çıkarmasam çocuğum bu adam
tarafından öldürülecekti belki de”
dedi.
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