Uzaklaştırma da yetmedi... Sadece mart ayında 25 kadın erkek şiddetine kurban gitti

Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2024 - 04:00

Rapora göre mart ayında 25 kadın öldürüldü, 21 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. Raporda dikkat çeken ayrıntılardan biri de uzaklaştırma kararları oldu. Platform, son bir yılda 39 kadının failler hakkında polis veya savcılığa şikâyette bulunduğunu ancak buna karşın öldürüldüğünü açıkladı. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 20’sinin ise öldürüldükleri anda fail hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi. Platformun avukatlarından Esin İzel Uysal konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.



Avukat Uysal, “Son 1 yılda tam 39 kadın failler hakkında çeşitli mercilere şikâyette bulunuyor fakat buna rağmen öldürülüyor. Martta öldürülen kadınların yüzde 20’sinin de öldürüldükleri anda uzaklaştırma kararı olduğunu biliyoruz. Fakat bu bizim aslında tespit edebildiklerimiz. Gerçek veriler bundan daha fazla olabilir” dedi. Uysal şöyle devam etti: “Kadınların 6284 sayılı kanuna dayanarak tedbir kararları çıkartırken de çeşitli mercilerde zorluk yaşadıklarını, haklarının gasp edildiğini engellerle karşılaştıklarını biliyoruz. Karakollara gittiklerinde oradan geri döndürülüyorlar. Kadınlar, aile mahkemelerinde bu kararları çıkartmak istediklerinde, faillere tebligat bile yapılamadığı için kadınların haklarının engellendiğini görüyoruz.”



İHLALLERİN ETKİSİ ÇOK



Şiddetin arttığına vurgu yapan Uysal, “Burada uzaklaştırma kararlarına karşı ihlallerin çok ciddi bir etkisi var. Çünkü uzaklaştırma kararı verilse dahi failin onu ihlal ettiğinde herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyor. Bunlar faillere cesaret veren şeyler haline geliyor. Failler cesaret alarak kadınların yaşamaklarını ellerinden alma cüretini gösterebiliyorlar” dedi.



MUCİZE KADIN DİLEM



İstanbul Başakşehir’de geçen 23 Mart’ta Dilem Gül Karlı (24), sokak ortasında boşanmak istediği kocası Ferhat Karlı’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı da dahil vücudunun çeşitli yerlerine 22 bıçak darbesi alan 2 çocuk annesi, bir hafta süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutundu. Karlı’ya doktorları “Mucize Kadın” ismini verdi. “Yaşamam bir mucize” diyen Karlı, “Ölmek istemiyordum. Çünkü ben iki çocuk annesiyim ve ayakta durmak zorundayım. Hakkımı en sonuna kadar savunacağım ama lütfen kadınlar ölmesin” dedi.

