Kadınlar 25 Kasım'da şiddete karşı sokakta: Özgürlüğümüzden vazgeçmiyoruz

Yayınlanma: 25.11.2023 - 18:31

Güncelleme: 25.11.2023 - 18:57

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar, Mecidiyeköy Meydanı’nda eylem yaptı. Eylemden önce Mecidiyeköy’de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, İstanbul Vaililiği'nin aldığı karar doğrultusunda, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatıldı. Taksim Meydanı ve civarı ise barikatlarla kapatıldı.

MEYDANLARI TERKETMİYORUZ

Ortaklar caddesinde toplanan kadınlar, "Aile değil kadınız, kadınlar isyandayız", "Özgürlüğümüzden, geleceğimizden vazgeçmiyoruz", "İtaat yok, isyan var" ve "Geceleri, sokakları meydanları terketmiyoruz" sloganları atarak Mecidiköy Meydanı'na yürüdü. Burada toplanan kadınlar, "Hayatımızı savunuyoruz", "İstanbul Sözleşmesi bizim" ve "Evlerden sokağa" dövizleri açtı.

ÖRMEYE ÇALIŞTIKLARI DUVARLARI REDDEDİYORUZ

25 Kasım Kadın Platformu'nun yaptığı açıklamada, "Bugün de sokaktayız. Çünkü iktidar, erkek şiddetini sonlandırmak yerine kadın ve LGBTİ düşmanı politikalarıyla yaşamlarımızı dar etmeye devam ediyor. Bugün karşımıza kadınları makbulleştirmek, aile içine hapsetmek için hazırlanmış Anayasa değişikliği ile çıkıyor. Örmeye çalıştıkları duvarları kabul etmiyoruz. İstemediğimiz hayatlara hayır dediğimiz için her gün öldürülüyoruz. Koruma tedbirleri uygulanmadığı için öldürülüyoruz. Her gün erkek şiddetine karşı mücadele ediyoruz. Bugün şiddet kaynağı evlerden çıkıp sokaklara dökülüp yanyana geldik" denildi.

BİR KİŞİ DAHA EKSİLMİYORUZ

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullandı: "Özgürlük ve isyanımız ile geldiğimiz bu alanda bir kez daha yasaklarla bitiriyoruz. Bir araya gelmeye çalışımıza engel olmaya çalışanlara bir kez daha gösterdik. Kadınlar olarak bir aradayız, isyandayız. Kimliğimiz, bedenimiz, varoluşumuz, özgürlüğümüz için bir araya geldik. Cezasızlık politikalarına karşı bir kişi daha eksilmemek için bir araya geldik. Erkek devlet şiddetine, savaşa, sömürüye, yoksulluğa, çocuk istismarına bize mahkum ettiğiniz bu yaşama karşı isyandayız. Birlikteyiz çünkü bizim gücümüz birbirimizde. Birlikteyiz çünkü sokaklarında katletilmediğimiz, enkazlarında ölmediğimiz, yurtlarında istismar edilmediğimiz eşit, özgür sömürüsüz bir dünyayı yaratabileceğimizi biliyoruz. Her birimiz için özgür bir yasam sürene dek mücadelemiz bitmeyecek"

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN İSMİ OKUNDU

Eylemde, öldürülen kadınların isimleri tek tek okundu. Ayrıca kadınlar Filistin'e de destek mesajı verdi. Açıklamanın ardından kadınlar, Mecidiyeköy'den Şişli'ye doğru sloganlar atarak yürüdü. Ancak kadınların belirli noktadan ileriye gidilmesine izin verilmedi. Kadınlar, "Bizi engellemeye çalışanlara itaat etmiyoruz, susmuyoruz" diyerek sloganlar attı. Ardından ise kadınlar grup şeklinde sokaklara dağılırken, polis kadınlardan dağılmalarını istedi.

BARİKAT KURULDU

Dağılma kararı alan grup Fulya’dan aşağı doğru inerken polis barikatı kuruldu. Polis ve komite arasında yapılan müzakerenin ardından kadınlar ve basın mensupları barikattan teker teker çıkartıldı.