Kadınlar ve çocuklar erkekler tarafından öldürülüyor: Katliam durmuyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

İstanbul Sultangazi’de Pınar Bektaş (42), çocuklarını görmek için gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından dün boğazı kesilerek öldürüldü. Yine İstanbul’da Özgür N. (33) silahla önce eşi Sevilay N’yi (40), sonra da çocukları Özgür Buğra (9), Hezdar Alaz (7) ve Çınar Ali’yi (4) başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kendini de vuran baba Özgür N’nin tedavisi sürüyor. Bir başka olay ise Diyarbakır’ın Başbağlar ilçesinde yaşandı. 50 yaşındaki A.K., evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. A.K., iki çocuğunun içeri girip durumu fark etmesiyle hastaneye kaldırıldı. Yine aynı gün Şanlıurfa’da Ahmet Dişçi (51), boşanma aşamasındaki eşi Emine Dişçi’yi (47) av tüfeğiyle vurdu.

Denizli’de hakkında uzaklaştırma kararı alan eşi Özlem Ülker’i (36)sevgilisi olduğu öne sürülen Yusuf Cavlak ile gören Emin Ülker (41) av tüfeği ile ateş açtı. Emin Ülker intihar ederken Cavlak yaşamını yitirdi. Özlem Ülker ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

‘SUÇLU CEZALANDIRILMIYOR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, yaşanan farklı olaylarda kadınların öldürülme nedenlerinin benzer olduğuna dikkat çekerek “Kadınlar en güvendikleri, yol arkadaşı gördükleri erkekler tarafından, kutsal olarak görülen ‘aile’ ortamında öldürülüyorlar. Yoksulluk ve siyasi kamplaşmalar nedeniyle toplumsal şiddetin arttığı dönemdeyiz. Yetişirken babalarımız, abilerimiz, eşlerimiz tarafından yaşam hakkımıza konan irade, ölüme giderken bile yanında kadını ve çocuğu da götürüyor. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının ardından suçlunun cezalandırılmadığı, mağdurun ikinci defa mağdur edildiği süreçte yine kadın ve çocuklar olumsuz etkileniyor” dedi.

10 AYDA 350 KADIN

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu dün 10 aylık kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre 1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde 350 kadın erkekler tarafından katledildi. 39 kadın aile içindeki bir erkek tarafından katledilirken, 55’i boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü.