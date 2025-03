Kadınların gücü toplumları dönüştürür!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

İzmir’in kadın belediye başkanları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde güçlü mesajlar vererek kadınların toplumsal hayattaki rolünün daha görünür olması gerektiğini ve eşit haklar için mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladılar. Çeşme, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Kınık, Selçuk, Konak ve Karabağlar’daki kadın başkanlar, her alanda kadınların emeği ve mücadelesinin toplumları dönüştürdüğüne dikkat çekerek gelecekte daha adil ve eşit bir dünya için kararlılıkla çalışacaklarını ifade ettiler.

ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI LÂL DENİZLİ: Bugün, kadınların gücünü, emeğini ve kararlılığını kutluyor, onların eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerine her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkıyoruz. Kadınlarımızla, daha adil ve güçlü bir toplum inşa edeceğimize olan inancımızı yinelemek istiyorum. Birlikte hareket edersek eşit ve şiddetsiz bir toplum inşa etme yolunda büyük adımlar atabiliriz. Tüm kadınlarımıza sevgilerimi sunuyor hep birlikte, kadınların güçlü olduğu bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum.

EFES SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; mücadelenin, dayanışmanın günüdür. Bu toplumun ve aydınlık yarınların inşası, 8 Mart ruhuyla başlayan mücadele ve kadınların dayanışması ile mümkündür. Bir kadının evde, okulda, sokakta, toplu taşımada, iş yerinde güvende olduğu kadar bütün bir toplum güvendedir. Adalet mekanizmaları bir kadının hakkını aradığı kadar bütün bir toplumun hakkını arar. Bir kadın, iki kadın ne kadar çok kadın başarırsa, çalışırsa, üretirse bütün bir toplum o kadar güçlü olacaktır. Mücadelemiz büyük, dayanışmamız güçlü olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI: Kadınların emeği, sevgisi ve fedakârlığıyla büyüyen bir toplum, her zaman daha güçlü ve daha aydınlık bir geleceğe yürür. Kadınlarımız hayatın her alanında; ailede, iş dünyasında, siyasette, sanatta ve bilimde büyük başarılara imza atıyor, topluma yön veriyor. Kadına yönelik şiddetin son bulduğu, eşit haklara sahip olduğumuz, kadınların hayatın her alanında daha görünür olduğu bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Emekleriyle, sevgileriyle, mücadeleleriyle hayatı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ HELİL İNAY KINAY: Kadınların özgür, eşit ve insanca yaşam hakkı için verdiği mücadelenin sembolü 8 Mart, yalnızca bir anma günü değil, geçmişten bugüne süregelen hak arayışının ve emeğin değerini hatırlatma günüdür. Bugün, hayatın her alanında var olan, üreten, değiştiren ve dönüştüren kadınların haklarını konuşmak kadar, onları güvenle ve eşitlikle var edebilmek için sorumluluk almak da hepimizin görevi. Bu 8 Mart’ta da sadece kutlamalarla değil, kadınların emeğini ve mücadelesini güçlendirecek adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Eşitlik ve özgürlük, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun kurtuluşudur. Tüm emekçi kadınların 8 Mart’ı, mücadelelerinin ışığında daha güçlü yarınlara vesile olsun.

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI İLKAY GİRGİN ERDOĞAN: 8 Mart, sadece takvimde bir gün değil; kadınların gücünü, azmini ve emeğini tüm dünyaya haykırdığı, her bir kadının değerinin ve hakkının hatırlatıldığı çok özel bir gündür. Kadın bir belediye başkanı olarak, her gün yanımda yürüyen, her alanda mücadele eden, hayatın her anında var olan kadınları görmekten büyük bir gurur duyuyorum. Emekçi kadınlarımızın hayatımıza kattığı değeri her geçen gün daha çok takdir etmeliyiz. Kadınların eşit fırsatlar, daha fazla destek ve daha çok ses hakkı bulacağı bir dünya yaratmak hepimizin sorumluluğu. Bir kadın inandığı ve uğrunda mücadele ettiği her şeyi başarabilir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun!

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANI BEHİCE YILDIZ ÜNSAL: Kadınların toplumdaki önemi, tarih boyunca büyük mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. Türk kadınının bu mücadeledeki en büyük ilham kaynağı ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, kadınların toplumsal hayatta eşit haklara sahip olması gerektiğine inanmış ve bu doğrultuda devrimler gerçekleştirmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kez daha vurgulamak istiyorum; Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı çağdaş ve eşitlikçi toplum idealini gerçekleştirmek için hiç durmadan mücadeleye devam etmek zorundayız. Kadınların gücü, toplumun gücüdür.

KINIK BELEDİYE BAŞKANI SEMA BODUR: Kadınlar, hayatın her alanında emeği, azmi ve üretkenliğiyle toplumu ileriye taşıyan en büyük güçtür. Anne olarak, emekçi olarak, bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve daha birçok alanda kadınların verdiği mücadele, toplumların gelişmesinde ve kalkınmasında en önemli faktörlerden biridir. Kadınların hayatın her alanında daha görünür olduğu, eşitlik ve adaletin sağlandığı bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerler. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.

KONAK BELEDİYE BAŞKANI NİLÜFER ÇINARLI MUTLU: İzmir’de mücadelenin içinden gelerek kendi başarı öykülerini yazan 8 kadının, yerel yönetimlerde söz sahibi olması bizlere hem büyük bir gurur hem de sorumluluk yükledi. Kadınlara daha fazla alan açılması için bulunduğumuz görevlerde çok başarılı olmak ve eşitliği her alanda sağlamak zorundayız. Hem kadın belediye başkanı olduğum hem de dünya görüşüm nedeniyle Konak’ta toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Eşit bir yaşamdan asla vazgeçmeyecek; kız kardeşlerimiz ve mücadelemizden aldığımız güçle birlikte daha adil ve özgür bir kent inşa edeceğiz.