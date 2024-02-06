Kadınların güvenlik ve hijyen sorunu sürüyor

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Kadın dernekleri, depremin birinci yılında kadınlar için barınma, hijyen ve güvenlik sorunlarının çözülmediğine dikkat çekti. Cumhuriyet konuya ilişkin Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık ile konuştu.

Geçen hafta Adıyaman’da olduğuna vurgu yapan Canan Güllü, “Konteyner kentleri gezdik. Çadır kentler konteyner kentlere evrildi. Çadır kentlerin güvenlikleri yoktu. Şimdi Konteyner kentte bir arada yaşanılan 21 metrekarelik alanda bambaşka sorunlar çıkmaya başladı. Örneğin özel alan yok. Hijyen hâlâ sorun. Çocuklar güvencesiz ortamda istismara uğruyor. Onların sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Çocuklar okula da gidemiyor ” dedi.

Güllü, bölgede hamileliklerin artmaya başladığına da dikkat çekerek “Adıyaman’da 480 hanede 68 tane hamile var. Kız çocuklarında erken yaş evlilikler olayları yaşanıyor. Çocuklar okula da gidemiyor. Sorunlar çeşitlenerek dağıldı ve bu sorunların her birinde artan işsizlik nedeniyle kılıf değiştiren bir şiddet var” diye konuştu.

İSTİSMAR VAKALARI YAŞANIYOR

Ayşe Kaşıkırık ise “Kadınların öncelikle barınma sorunu var. Kadınlar artık sosyal hayata da karışmak istiyorlar. Alanların içerisine hapsolmuş vaziyetteler. Kadınların çalışmaması, ekonomik özgürlüğünü elinden alıyor. Kadınlarda psikolojik yük ve psikolojik şiddet de arttı” dedi. Kaşıkırık güvenlik sorununa vurgu yaparak “Konteyner kentlerin apayrı güvenlik sorunları oluyor. Kadınlar orada çeşitli taciz istismar vakalarına maruz kalabiliyor. Depremin bu ilk yılında ne yazık ki istenilen noktada değiliz. Kadınlar konteynerlerde çok kalabalık grup içerisinde yaşıyorlar. Dolayısıyla sorumluluk fazla. Bu sorumluluğu bırakıp da bir işyerini istihdama erişemiyorlar” ifadelerini kullandı