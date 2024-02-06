Kadınların sipariş ettiği ürünlerin paketlerine saldırı
Sosyal medyada bir süredir kadın ürünleri paketlerine yönelik saldırılar konuşuluyor. Kadınlar, “Şikâyetlere rağmen kargo çalışanları iç çamaşır paketlerini açmaya devam ediyor” diyor.
İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkez Üyesi avukat Süreyya Kardelen Yarlı, iddiaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Yarlı, “Ne hikmetse son zamanlarda hep kadınlara gelen iç çamaşırı kargoları önceden açılmış, zarar görmüş, bakılmış şekilde teslim edilmiş gözüküyor. Kadınlar bununla ilgili şikayetçi oldular. Ancak ne kargo firmasından ne de herhangi diğer firmadan bir açıklama olmadı” dedi.
Bunun sadece kadınların başına gelmesinin tesadüf olmadığını anlatan Yarlı, yapılanın suç olduğunu aktardı.
‘ART NİYET VAR’
Yarlı, “Güvenlik açısından bunu yapıyoruz deme şansları yok. Çünkü zaten bu mallar alınırken kargolanırken veya kurye teslim edilirken yönetmeliğe göre gönderilebilir. Ne hikmetse şüphelendik denilen bütün kargolar kadınların iç giyim firmasından gelen ve kadınlara gelen kargolar. Bir televizyon kargosundan şüphelenilmiyor. Yemek kargosunda şüphelenilmiyor. O yüzden burada çok büyük bir art niyet var” diye konuştu.
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