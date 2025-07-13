Kadınların uğradığı şiddet kimi zaman başkalarının da mağduriyetine sebep oluyor: Yakınları da tehlikede

Kadına şiddet her geçen gün artarken kimi zaman saldırıya uğrayan kadınların yanındaki kişiler de bu şiddete maruz kalıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) verilerine göre 2025’in ilk altı ayında 35 kişi kadınlar katledilirken yaşamını yitirdi ya da yaralandı. Benzer bir olay şubat ayında yaşandı. Gaziantep’te geçen şubatta Nejla Özbiber, eski kocası Mahmut Kürkçü tarafından katledildi. Kürkçü, 8 ve 12 yaşındaki çocuklarını, Özbiber’in ağabeyi ve 10 yaşındaki yeğenini de yaraladı.

Kürkçü’nün yargılandığı davanın duruşması önceki görüldü. Kürkçü savunmasında, “Eşimin nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Kızlarımı yaralamaya yönelik hareket etmedim. Nasıl yaralandıklarını bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme sanığı tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 19 Eylül’e erteledi.

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Arzu Sena Topuz, “Şiddet mağduru olan kadınların hikâyesi birbirlerine çok benziyor. Kendi hayatı hakkında karar almak isteyen, var olmak isteyen kadınlar boşanma aşamasında oldukları erkeklerin hazımsızlığıyla ve öfkesiyle karşılaşıyor. Bu aşamada yaptıkları kimi şikâyetler ve talep ettikleri uzaklaştırma kararları ise uzayan süreçler ve uygulanmayan prosedürler nedeniyle kadınları korumaya yetmiyor” dedi. Topuz, “Maruz kaldıkları şiddet kimi zaman da en yakınlarında bulunan başka kişilerin de mağduriyetine sebep oluyor. Failler yaptırımsızlıkla desteklenen kontrolsüz öfkelerini kadınlara ve yakınlarına yöneltmekte bir beis görmüyorlar” diye konuştu.