Kadir Has Üniversitesi’nde eylem: 'Laikliği savunuyoruz'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:33

Güncelleme: 25.01.2024 - 17:33

“Laikliği Savunuyoruz, İş Güvencesi İstiyoruz” sloganıyla yapılan eylemde açılış konuşmasını yapan Eğitim Sen Üniversiteler Şube Sözcüsü Beyzade Sayın “Bugün burada laik eğitim talebiyle toplandık. Gericilerin takla attığı değil özgür, özerk üniversiteler istiyoruz. Esnek güvencesiz çalışmaya karşı güvenceli iş istiyoruz" dedi.

"GİZEM HOCAMIZIN YANINDAYIZ"

Daha sonra basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Başkanı Burak Çetiner, Sayın’ın yanında olduklarını belirterek “Bugün sendikamızın üyesi Gizem Sayın’ın hedef haline getirilmesi ve aleyhine açılan soruşturmaya karşı bir aradayız. AKP iktidarında üniversitelere yönelik baskı Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar artmışken, tarikat, cemaat ve vakıfların üniversitelerde propaganda ve provokasyonları da bu baskının bir aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi yönetimi asıl saldırıyı gerçekleştiren öğrenciler hakkında soruşturma açmamıştır, bu tutumu şiddetle kınıyoruz. Bugün hakkında açılan soruşturmada savunmasını verecek olan Gizem Hocamızın yanında olduğumuzu, Üniversite yönetimlerinin keyfi tutumlarına son vermesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz” dedi.

"NEOLİBERAL POLİTİKALARIN KARŞISINDAYIZ"

Açıklamasının devamında üniversite politikalarını eleştiren Çetiner “Başta Gizem Hoca olmak üzere Kadir Has Üniversitesi’nde çalışan hiçbir akademisyenin iş güvencesine ve özlük haklarına dokunulmamasını, üniversitenin keyfi uygulamalara sona ermesini talep ediyoruz. Neoliberal üniversite yönetimi politikalarının karşısında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak güçlü bir şekilde duracağımızı ilan ediyoruz. Meslektaşlarımızın sonuna kadar yanındayız!” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.