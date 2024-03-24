Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin "Entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" dedi.
Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"TAKİBİNE KARAR VERİLMİŞTİR"
Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir.…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2024
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